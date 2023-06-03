السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ المنيا يوجه بحل مشكلة إنقطاع المياه بملوي

محافظ المنيا
محافظ المنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، إلى حل مشكلة تكرار انقطاع مياه  الشرب بمدينة ملوي وبعض القرى .

وعلى الفور عقد اللواء احمد السايس رئيس المركز ، اجتماعا طارئا مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس هندسة كهرباء المركز والمدينة، وذلك للوقوف على اسباب شكوى المواطنين ، بتكرار انقطاع المياه عن المدينة ، وبعض قرى المركز.

                  

وخلال الإجتماع، تبين ان اعمال التطوير لرفع كفاءة لوحات التوزيع ، التى يقوم بها قطاع الكهرباء ، تؤدى فى بعض الأحيان الى انقطاع الكهرباء ، مما يتسبب فى انقطاع المياه ، موجها الى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة انهاء اعمال التطوير ، ومراعاة توزيع الأحمال .

الى جانب اعلام المواطنين مسبقا بفترات انقطاع المياه لتدبير احتياجاتهم اللازمة، يأتي ذلك فى اطار التواصل مع المواطنين ، وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها ، مع ايجاد حلول بديلة فى اطار القانون.

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