محافظ المنيا يوجه بحل مشكلة إنقطاع المياه بملوي

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، إلى حل مشكلة تكرار انقطاع مياه الشرب بمدينة ملوي وبعض القرى .

وعلى الفور عقد اللواء احمد السايس رئيس المركز ، اجتماعا طارئا مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس هندسة كهرباء المركز والمدينة، وذلك للوقوف على اسباب شكوى المواطنين ، بتكرار انقطاع المياه عن المدينة ، وبعض قرى المركز.

وخلال الإجتماع، تبين ان اعمال التطوير لرفع كفاءة لوحات التوزيع ، التى يقوم بها قطاع الكهرباء ، تؤدى فى بعض الأحيان الى انقطاع الكهرباء ، مما يتسبب فى انقطاع المياه ، موجها الى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة انهاء اعمال التطوير ، ومراعاة توزيع الأحمال .

الى جانب اعلام المواطنين مسبقا بفترات انقطاع المياه لتدبير احتياجاتهم اللازمة، يأتي ذلك فى اطار التواصل مع المواطنين ، وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها ، مع ايجاد حلول بديلة فى اطار القانون.