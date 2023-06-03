برنامج تأهيلي وبدني للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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و تم تقسيم الفقرة التأهيلية والبدنية إلى جزئين، الأول خاص بمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة منتخب اليمن الودية التي أقيمت أمس، و أدت هذه المجموعة فقرة بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم و أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، و لم تستكمل باقي فقرات المران منعا لتعرضهم للإجهاد وفقا لقرار الجهاز الفني.

في حين خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في ودية أمس تدريبات تأهيلية متنوعة و قوية سواء باستخدام أدوات التأهيل وبالكرة.

تعليمات خاصة

و حرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين تعليمات خاصة في إطار البرنامج التأهيلي و البدني الموضوع لهم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

"أوسوريو" يعقد جلسة مع اللاعبين

و عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و طالب "أوسوريو" من اللاعبين مواصلة التدريب بقوة و التركيز خلال الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة و مواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة المحلية.

و شرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع منتخب اليمن وديا

و كان فريق الزمالك قد تعادل مع منتخب اليمن بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الزمالك الذي بدأ بضغط مكثف على منتخب اليمن، وبمرور الوقت بدأ المنتخب اليمني الاستحواذ على مجريات الأمور لكن دون خطورة على مرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 17 نجح منتخب اليمن في تسجيل هدف التقدم عن طريق قاسم الشرفي، وكثف لاعبو فريق الزمالك محاولاتهم لتعديل النتيجة، وشهدت الدقيقة 32 فرصة للأبيض عن طريق محمد صلاح تصدى لها حارس المنتخب اليمني.

وتوالت محاولات الزمالك للتعديل في حين سعى منتخب اليمن لتسجيل هدف التعزيز وسدد مهاجم الضيوف كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمحمود شبانة بدلا من مصطفى الزناري وسيف جعفر بدلا من سامسون أكينولا، وعبدالله محمد بدلا من أحمد محمود، وكثف الأبيض محاولاته لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 58 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محيي جمعة ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق بدلا من محمد عبد الغني و عمرو السيسي وعبد الله جمعة.

ونجح مصطفى شكري في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 62 بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء من ركنية سددها في المرمى.

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