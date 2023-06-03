إصابة طالب بحالة إغماء أثناء تأدية امتحانات الثانوية الأزهرية بقنا

أصيب طالب بحالة إغماء وارتفاع في الضغط، اليوم السبت، أثناء تأدية امتحانات الثانوية الأزهرية، بالمعهد الثانوي الأزهري رمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد بورود بلاغ من المعهد الثانوي الأزهري بإصابة عبد الرحمن عبد الرحيم أبو الدهب، يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب بالثانوية الأزهرية، بارتفاع في الضغط وإغماء، أثناء تأدية الامتحانات.

تم نقل الطالب إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.