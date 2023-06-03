معلومات لا تعرفها عن ميرنا نور الدين

الفنانة ميرنا نور الدين، تصدرت تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد احتفالها بزفافها أمس، الجمعة، وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين من العروسين وعائلتهم.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الفنانة ميرنا نور الدين :-

مواليد 23 ابريل 1990.

درست في أمريكا.

ثم إنتقلت إلي مصر وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

قدمت اول ادوارها التليفزيونية في مسلسل تحت السيطرة.

شاركت في العديد من الأعمال الفنية الأخرى من ضمنها: كوفيد 25، عائلة الحاج نعمان، الحصان الأسود، بحر، حكايات بنات، طلقة حظ".

كما شاركت في العرض المسرحي “سلام مربع”.

ومن أفلامها : “بعد الشر”.

آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين :-

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين، فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب، بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

معلومات عن زفاف ميرنا نور الدين :-

يشار إلى أن احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بحفل زفافها وسط حضور كبير لنجوم الفن، منهم: علي ربيع، المنتج أحمد السبكي، الفنان صلاح عبد الله، محمد علي رزق، أحمد الشامي، بسمة بوسيل، كريم عفيفي، إنجي علاء، أوس أوس، أحمد زاهر، محمد جمعة، إنجي علاء، محمد ثروت.

وكان حرص على الحضور منذ اللحظات الأولى، كل من : "الفنانة التونسية فريال يوسف، الفنانة لقاء سويدان، والمخرج خالد جلال، الفنان توني ماهر، الفنان عماد صفوت، والفنانة هاجر الشرنوبي، الفنان حازم إيهاب.

تفاصيل عقد قران ميرنا نور الدين

وكانت أحتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني منذ أيام، في جو عائلي.