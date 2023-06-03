ضبط 15 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 177 حكمًا قضائيًا بسوهاج

وجه مدير أمن سوهاج بحملة أمنية مشددة بنطاق المديرية لضبط تجار ومحرزي الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر، بإشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائي، تنسيقًا مع فرع الأمن العام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.



تأتي الحملة في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيدًا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.



أسفرت جهودها عن ضبط عدد (15) قطعة سلاح ناري متنوعة عبارة عن(3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – طبنجة – 8 فرد محلي الصنع عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 11 متهما .



كما نجحت جهود الحملة في ضبط قضيتي إتجار في المواد المخدرة وتم ضُبط (كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة متهمين وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (177) حكم قضائي متنوع .



تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.