الزقازيق من أفضل الجامعات فى تصنيف التايمز البريطانى

أظهر تصنيف التايمز البريطانى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 تحقيق جامعة الزقازيق، تقدماً متميزاً فى تصنيف التايمز البريطانى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact.

واحتلت جامعة الزقازيق مركز متقدم من إجمالى1591 جامعة عالمية، وتم ادراج 36 جامعة مصرية في التصنيف، وتقلدت المركز الأول محليا من حيث مؤشر الطاقة النظيفة SDG 7 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، كما أشاد أيضا بالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية، مشيرا إلى التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة المواكبة لاستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر " رؤية مصر ۲۰۳۰ ".

وثمنت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطور الأداء و التصنيف الدولى، الإنجاز الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking 2023 لهذا العام، إذ جاء ترتيب جامعة الزقازيق في المركز 601 بين 800 جامعة من أفضل 1591 جامعة على مستوى لعالم، والمركز 29 عالميا، والأول محليا من حيث مؤشر الطاقة النظيفة SDG 7 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تقدم 70 مركزًا عن العام الماضي.

واوضحت أن التصنيف يعتمد على عدد من المؤشرات في ثلاث مجالات هي: البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر السيفير وأنشطة التوعية والإدارة والإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولى، إلى أهمية تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking، الذي يعتمد على مدى تحقيق الجامعة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وذكر أن الجامعة تقدمت فى ترتيب 15 مؤشرا عن العام الماضى ومن أهمها: حصول الجامعة على المركز الأول محليا والمركز 29 عالميا فى مؤشر الطاقة النظيفة SDG7، وفي المركز 101-200 فى مؤشر القضاء التام على الجوع (SDG2) والمركز 201-300 فى مؤشر لا للعنصرية SDG 10، وأيضا المركز 201-300 فى مؤشر المجتمعات والمدن المستدامة SDG 11، وفي المركز 101-200 عالميا فى مؤشر الحياة تحت الماء SDG 14، وفي المركز 301-400 فى مؤشرى الحياة على سطح الأرض SDG15 و المياه النظيفة SDG 6.

ولفت عسكورة إلى التزام الجامعة بشكل واضح بدعم الأهداف السابعة عشرة للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة

وأفادت الدكتورة سالى محمود سعيد مدير وحدة التصنيف بالجامعة، بأن أهمية هذا التصنيف، يأتي فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الجامعة التى تعود بالنفع على كل من المجتمع الجامعى والبيئة المحيطة، وأن الجامعة حافظت على الظهور في جميع المؤشرات الأخرى ، مشيرة إلى أن المجموع الكلى للجامعة هو: 66.7% بتقدم عن العام الماضي 2022 بحوالى 1.2 %.