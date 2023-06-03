دور الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

قال الدكتور محمد سلامة، مدير الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة الادارية، إن اكاديمية مكافحة الفساد منذ انشائها يرتكز دورها على منع الوقاية من الفساد لزيادة الوعي والثقافة لمكافحة الفساد، ففكرة المنع والوقاية ضروري، فليس هناك مجتمع خال من الفساد بشكل قاطع.

الدستور المصري وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

واوضح سلامة، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي "الحوكمة والتنمية المستدامة"الذي ينظمه معهد التخطيط القومي صباح اليوم السبت بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية "USAID" وجامعة كولومبيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ان الدستور المصري أعطى صلاحيات لاجهزة الرقابة على استقلالية الاجهزة، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وافاد مدير الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة الادارية، نحاول ان يكون هناك شراكات بين الجهات الوطنية والمحلية ليكون هناك تواصل مع القطاع الخاص وقطاعات العمل الاهلي، مشيرا الى انه الدستور جعل مكافحة الفساد واجب على الحكومة، على حد قوله.