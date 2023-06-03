وفاة ربة منزل وطفليها وإصابة زوجها في حريق شقة بسوهاج

شهدت قرية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في شقة بالطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين بسبب إنفجار أسطوانة بوتاجاز نتج عنه وفاة ربة منزل وطفليها وإصابة زوجها بحروق نارية من الدرجة الثانية متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثامين لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب للمستشفى الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بشقة بناحية الساحل قبلي دائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "محمد . ع . ا . ع" 34 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده فبل أن يمتد للمنازل المجاورة .



نتج عن الحريق وفاة كل من :- زوجة مالك الشقة "كريمة . ا . م . م" 28 ربة منزل وطفليهما "آدم . م . ع . ا" 4 سنوات و"رحيم . م . ع . ا" البالغ من العمر ثمانية أشهر ويقيمون بذات الناحية أثر إصابتهم بحروق متفرقة بالجسم .



وإصابة مالك الشقة بحروق نارية من الدرجة الثانية متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي .

وبسؤال شقيقة مالك الشقة "نعيمة . ع . ا . ع" 21 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بمضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق إلي تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم فـي وجود مصدر حراري مما أدى لإنفجار الاسطوانة وإشتعال النيران بالسقف وسقوطه عليهم وإصابة شقيقها ووفاة زوجته ونجليهما وأضافت بإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص ونفت الشبهة الجنائية .



تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .