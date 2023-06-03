إصابة 12 شخصا في حادثي سير بالمعادي وبني سويف

تعرض 3 أشخاص للإصابة بسحجات وكدمات، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات بـ 3 كيلو، فى اتجاه محافظة بني سويف.

وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد بوابة الكريمات بـ 3 كيلو في إتجاه بني سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بإصابات خفيفة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

إصابة 9 في حادث تصادم بالمعادي

وفي سياق مُتصل، تعرض 9 أشخاص للإصابة إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى فى المعادي، وتم نقل المصابين الي المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وكان غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً من الخدمات المعينة فى المعادى، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (79806) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية: " (15473) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (633)مخالفة السير بدون تراخيص، (18) مخالفة موقف عشوائى، (20) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وتكثف الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية من جهودها للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وتشن الإدارة حملات أمنية مُكبرة يومياً بهدف ضبط المخالفات المرورية للتأكد من سلامة المواطنين.