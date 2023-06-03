السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

محرز ينتظر رقمًا جديدًا في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

رياض محرز لاعب مانشستر
رياض محرز لاعب مانشستر سيتي

يسعى الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي لتحقيق رقم قياسي جديد يضاف في سجل تاريخه عبر مختلف البطولات، عندما يواجه السماوي نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

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نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.. موعد مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد والقنوات الناقلة

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نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.. مانشستر يونايتد يواجه مان سيتي متسلحًا بالتاريخ الليلة

ويخوض الفريق الأول لكر القدم بنادى مانشستر سيتي تحت القيادة الفنية لـ بيب جورديولا مواجهة مرتقبة أمام نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التى تجمع الفريقين بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

أرقام قياسية تنتظر محرز في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

 

ويأمل رياض محرز ورفاقه في التتويج بلقب جديد يضاف فى سجل بطولات مانشستر سيتي عبر التاريخ، بعد حصده لقب بطولة الدوري الإنجليزي، عندما يلتقي مع إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة إسطنبول التركية السبت المقبل، فيما يسعى الى التتويج بالثلاثية.

 

ويستهدف محرز بمباراة مانشستر يونايتد مساء اليوم حصد جائزة هداف كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الثاني على التوالى.

أحرز رياض محرز 5 أهداف في النسخة الحالية من كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يبتعد محرز بفارق 3 أهداف عن باول مولين، مهاجم فريق القسم الخامس ريكسهام، الذي سجل 8 أهداف في البطولة.

وشارك جناح مانشستر سيتي أمام المان يونايتد في 47 مباراة بمختلف البطولات، استطاع أحراز 15 هدفا وقام بصناعة  أخرين13. 

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمبارة اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

 الدفاع: روبن دياز، ناثان آكى، أكانجى.

 الوسط: جريليش، رودرى، ستونز، سيلفا.

في الهجوم: هالاند، دى بروين، جوندوجان.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 


ويستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، مساء اليوم، في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي الذى يجمع بين فريق مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد، فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد


يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة مرتقبة أمام نظيره مانشستر يونايتد فى تمام الساعة 5 مساء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium   

ويعلق صوتيا على مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين يونايتد وجاره السيتي مساء اليوم، المعلق العماني الشهير عامر الخوذيري.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/22 بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب
1- مانشستر سيتي، 89 نقطة.

2- آرسنال، 84 نقطة.

3- مانشستر يونايتد، 75 نقطة.

4- نيوكاسل يونايتد، 71 نقطة.

5- ليفربول، 67 نقطة.

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