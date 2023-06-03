انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار في المحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4: 5 درجات، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

نشاط رياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة .

درجات الحرارة اليوم

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل الأنحاء، كالآتي:

- القاهرة 34- 21

- العاصمة الإدارية 35- 22

- أكتوبر 34- 21

- بنها 34- 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33- 22

- كفر الشيخ 32- 21

- المنصورة 32- 21

- الزقازيق 33- 22

- شبين الكوم 34- 22

- طنطا 34- 22

- دمياط 33- 21

- بورسعيد 28- 21

- الإسماعيلية 35- 24

- السويس 34- 24

- العريش 26- 20

- رفح 27- 20

- رأس سدر 37- 26

- نخل 38- 18

- كاترين 30- 14

- الطور 39- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27- 20

- العلمين الجديدة 27- 20

- مطروح 26- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 33- 23

- رأس غارب 37- 26

- الغردقة 39- 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37- 25

- حلايب 35- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37- 25

- بني سويف 37- 25

- المنيا 38- 24

- أسيوط 39- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43- 28

- أبو سمبل 43- 27.