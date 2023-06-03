السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

تكريم أشرف زكي وعادل عبده وخالد جلال من البيت الفني للفنون الشعبية

نقيب المهن التمثيلية
نقيب المهن التمثيلية خلال التكريم

شهدت احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية تكريم العديد من الفنانين.

 منهم: الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

بالإضافة إلى تكريم الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الأسبق، والفنانة صفاء أبو السعود، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وذلك على مسرح البالون، منذ قليل، تحت رعاية اللجنة النقابية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة إيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية.

وحرص على حضور الاحتفالية كل من: الفنانة نهال عنبر، منير مكرم، إيهاب فهمي، لقاء سويدان.

الفنان الدكتور أشرف زكي و الفنان ياسر صادق 
 نقيب المهن التمثيلية 
 نقيب المهن التمثيلية خلال تكريم عدد من الفنانين

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