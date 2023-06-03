تأسيس صندوق «عُمان المستقبل» يحفز الاقتصاد ويحقق الاستدامة المالية للدولة

توجيهات السلطان هيثم بن طارق تجسد اهتمامه بتعزيز الأمن الغذائى وتنمية المحافظات

حمل اجتماع مجلس الوزراء الذى ترأَّسه السُّلطان هيثم بن طارق مؤخراً، العديد من المكارم السَّامية التى تلامس الاحتياجات الآنية للمواطن، وتعمل على تهيئة مستقبل أكثر إشراقًا بما يُمكِّن من تحقيق كافَّة جوانب التنمية المستدامة، وخصوصًا الجانبَيْنِ الاجتماعى والاقتصادى.

وجاءت توجيهات السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بإنشاء الصندوق الاستثمارى (صندوق عُمان المستقبل) برأس مال يبلغ مليارَىْ ريال عُمانى، فى إطار المساعى الحكيمة لتعزيز النشاط الاقتصادى، وتشجِّيع القِطاع الخاصَّ على الدخول فى شراكات أو تمويل مشاريع الاستثمارات المُجْدية فى قِطاعات التنويع الاقتصادى، وأيضًا تحفيز منظومة الاستثمار الجريء فى الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

ومن ضِمْنِ المكارم السَّامية المتعلِّقة بالاحتياجات الآنية، تأتى زيادة المخصَّصات الماليَّة لبرنامج المساعدات السكنيَّة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى بمبلغ 26 مليونًا و400 ألف ريال عُمانى للسنوات المتبقية من الخطَّة الخمسيَّة العاشرة، حيث تُمكِّن هذه الزيادة المواطنين من مستلزمات الحياة الكريمة والمتمثلة فى السَّكن الآمن القريب من المشروعات الخدميَّة.

ليضاف إلى ذلك الحرص السَّامى من لدُن السُّلطان هيثم على تخفيف الآثار المتوقَّعة على المواطنين كافَّة، وخصوصًا ذوى الدخل المحدود من ارتفاع قِيمة فاتورة استهلاك الكهرباء خلال فترة الصَّيف, ليأتى التوجيه السَّامى باستمرار تطبيق نسبة تخفيض بمقدار 15% من إجمالى قِيمة الفاتورة لجميع المشتركين بفئة المساكن الذين يملكون حسابَيْنِ أو أقلَّ وذلك خلال أشْهُر الصَّيف.

كما أنَّ تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفى للمواطنين المنهاة خدماتهم من القِطاع الخاصِّ يراعى ظروف هؤلاء المواطنين. وأيضًا تشجيع المزارعين فى مختلف المحافظات لزراعة أصناف القمح العُمانيَّة المُحسَّنة، واعتماد خطَّة دعم إنتاج القمح المحلِّى بنَحْوِ (5) ملايين ريال عُمانى حتى عام 2027م، وتخصيص أراضٍ بالانتفاع فى بعض المحافظات لزراعته يدخل فى صلب تمتين منظومة الأمن الغذائى.

تعزيز برنامج الابتعاث الخارجى

ويأتى تعزيز برنامج الابتعاث الخارجى للأعوام (2023 – 2027م) باستحداث برنامج يستهدف إعداد خرِّيجين قادرين على القيام بأدوار رياديَّة فى القِطاعات الاقتصاديَّة، وتمليك عددٍ من مؤسَّسات التعليم العالى الخاصَّة الأراضى الممنوحة لها، مع إعفائها من الرسوم المترتبة على ذلك ليُعزِّز من الاستثمار المستقبلى الأهمِّ وهو الاستثمار فى الكوادر القادرة على تنفيذ مستهدفات التنمية.

وثمّن مسؤولون واقتصاديون ورواد أعمال تلك القرارات والتوجيهات، وقال سالم بن محمد المحروقى، وزير التراث والسياحة إن إنشاء صندوق «عمان المستقبل» لتمويل القطاعات المستهدفة ومنها السياحة سيمثل القاطرة التى ستقود الحلول التمويلية لعملية بناء وتنوع وانتشار المشروعات والخدمات والتجارب السياحية فى كل المحافظات إلى جانب جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير البيئة المناسبة لها.

وقال عبد السلام بن محمد المرشدى رئيس جهاز الاستثمار العمانى، إن إنشاء صندوق عُمان المستقبل بالشراكة مع وزارة المالية، يجسّد أهداف الجهاز واختصاصاته الساعية إلى الإسهام فى تنفيذ سياسات الحكومة واستراتيجياتها المتعلقة بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتحفيز الاقتصاد العمانى وتنويعه، ومنظومة الاستثمار الجريء فى سلطنة عُمان، واستفادة القطاع الخاص من هذا الصندوق فى تمويل مشروعاته، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص جزء من رأس مال الصندوق لتمويلها.

جهاز الاستثمار العُمانى يقوم بإدارة الصندوق الذى يهدف إلى التحفيز الاقتصادي

وأضاف المرشدى، إن جهاز الاستثمار العمانى سيقوم بخبرته الاستثمارية بإدارة الصندوق، وسيخضع للحوكمة المعمول بها فى الجهاز التى تشتمل على أفضل الممارسات العالمية؛ لضمان الكفاءة والمرونة فى سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من إنشائه.

وأشار عبدالسلام المرشدى إلى أن الموافقة على طلبات التمويل للمشروعات ستتم عبر فريق مشترك بين الجهاز ووزارة المالية وأى جهة أخرى يتم التوافق عليها، حيث سيقوم الفريق بتقييم الفرص الاستثمارية على أسس تجارية عبر الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع واستدامته، إلى جانب إسهاماته فى القطاعات التى يستهدفها الصندوق، وإيجاد فرص العمل.

وقال جهاز الاستثمار العمانى عبر حسابه فى «تويتر»: إن صندوق «عمان المستقبل» يهدف إلى التحفيز الاقتصادى من خلال المشاركة فى تمويل المشاريع، وخاصة الاستثمار الجريء، إضافة إلى تمويل المشاريع التى ينفذها القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص جزء من رأس مال الصندوق لتمويلها، والإسهام فى التنويع الاقتصادى، والدخول فى شراكات استثمارية وجذب الاستثمار الأجنبى.

وحدد صندوق الاستثمار آلية عمل الصندوق وهى عبارة عن شراكة فى رأس مال المشروع، وتخصيص جزء آخر للتمويل «الإقراض»، إضافة إلى تخصيص نسبة معينة لرأس المال الجريء الذى يستثمر فى الشركات الناشئة والمشاريع النوعية، بحيث يكون هناك فريق مشترك بين جهاز الاستثمار ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة للموافقة على طلب التمويل للمشاريع، ويقيم المشروع على أسس تجارية أى من ناحية الجدوى الاقتصادية، واستدامته، وإسهاماته فى القطاعات المستهدفة وإيجاد فرص عمل.

القطاع الصحى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بدوره، قال الدكتور هلال بن على السبتى وزير الصحة: أن ما أقره مجلس الوزراء بإنشاء مركز وطنى لصحة المرأة والطفل بمدينة السلطان هيثم يعكس اهتمامه بالقطاع الصحى بشكل عام لدوره المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام الخاص بتوفير الرعاية للمرأة والطفل، والوزارة ستمضى قدما فى تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء واستعدادها لوضع هذا القرار موضع التنفيذ ووضع الخطط اللازمة لتحقيق ذلك.

برنامج (رواد عُمان) ورؤية عُمان 2040

وأعربت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار عن أسمى آيات الشكر وأجل عبارات التقدير على ما تفضل به السلطان هيثم من إصدار توجيهاته السامية باعتماد الموازنة المالية لبرنامج الابتعاث الخارجى للطلبة المتميزين (رواد عُمان) والذى يهدف لإعداد وتطوير الكفاءات الوطنية لدراسة تخصصات المستقبل النوعية فى أفضل الجامعات العالمية من خلال تمويل ابتعاث (150) من الطلبة، بالتعاون مع شركة تكاتف عُمان التابعة لجهاز الاستثمار العمانى على مدى 5 دفعات ابتداء من العام الأكاديمى القادم 2023م ـ 2024م.

ويأتى هذا البرنامج فى إطار التعاون القائم بين القطاعين الحكومى والخاص للاستفادة من التجارب والخبرات بهدف توسيع آفاق الطلبة العمانيين من خلال تعريفهم بتجارب تعليمية عالمية، وتشجيع التعاون الدولى والثقافى مع مختلف دول العالم، والتوجيهات السامية بإعفاء بعض مؤسسات التعليم العالى الخاصة من الرسوم المترتبة عليها نظير حق الانتفاع وتملك الأرض الممنوحة لها، وتأتى هذه اللفتة الكريمة من لدن السلطان هيثم استمرارا للدعم السامى الذى يحظى به قطاع التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار فى سلطنة عمان للنهوض بالخطط والبرامج التنموية لتحقيق رؤية عُمان 2040، حيث يشكل التعليم وتوطين المعرفة وتشجيع البحث العلمى والابتكار ركائز أساسية لرفد الوطن بالعقول المبدعة والكفاءات المؤهلة للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة الثورة الصناعية فى مختلف المجالات.

وقالت شمسة الشيبانية، خبيرة اقتصادية: إن توجيهات السلطان هيثم بن طارق بتأسيس صندوق استثمارى برأس مال قدره 2 مليار ريال عمانى ويحمل اسم «عُمان المستقبل» له بعد طويل المدى لخدمة الاقتصاد الوطنى والأجيال القادمة. حيث سيعمل الصندوق على رفد سلطنة عمان بالاستثمارات الخارجية المباشرة، وتمويل المستثمرين والمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى تتماشى مع رؤية عُمان المستقبلية 2040 خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الصناعة والتكنولوجيا والتعليم والتجارة الوطنية المحلية والخارجية.

وثمّن الدكتور سالم بن سليم الجنيبى، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة الوسطى التوجيهات السامية بإنشاء صندوق «عمان المستقبل» للتطلع إلى آفاق اقتصادية كبيرة وبما يخدم فى تحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠. وقال إن الصندوق بكيانه المالى والاستثمارى يسهم فى تحقيق العديد من الأهداف والرؤى التى سوف تصنع اقتصادا وطنيا مستداما لسلطنة عمان، منوها أن تمويل الصندوق للبرامج التمويلية والاستثمارية ينعش الحركة الاقتصادية فى العديد من القطاعات وأهمها السياحة والتجارة والصناعة.

تسريع عجلة التنمية وتحفيز القطاع الخاص

وقال خالد بن سعيد النبهانى، الرئيس التنفيذى لمجموعة سبعين للاستثمار: نثمن الأوامر السامية السلطان هيثم بن طارق بإطلاق صندوق «عمان المستقبل» برأس مال 2 مليار ريال عمانى، إذ إن تطلعاتنا كبيرة نحو ما يمكن أن يتحقق من خلاله وللدور الذى سيلعبه فى تسريع عجلة التنمية وتحفيز القطاع الخاص عبر الاستثمار والتمويل فى مشاريع نوعية وذات قيمة محلية فى جميع القطاعات الواعدة، التى عادة ما تتطلب رؤوس أموال كبيرة من الصعب توفيرها ضمن اللوائح التنظيمية للمؤسسات التمويلية الموجودة فى الوقت الراهن. ويرى أن تنوع الصناديق الاستثمارية سيثرى الاقتصاد وسينوع من الخيارات أمام القطاع الخاص.

تخفيض 15% من إجمالى قيمة فاتورة الكهرباء

وأشاد فيصل بن رشيد بن جابر اليافعى، الرئيس التنفيذى للرؤية الإبداعية للاستشارات الهندسية بتلك التوجيهات باستمرار تطبيق نسبة تخفيض 15% من إجمالى قيمة فاتورة الكهرباء حرصا منه على تخفيف الآثار المتوقعة على المواطنين خلال فترة الصيف، حيث تزداد نسبة الاستهلاك بسبب استخدام أجهزة التكييف لفترات أطول وإجهادها. وقال: سنرى خلال الأعوام القادمة مبادرات أكبر فى دراسة وإيجاد حلول بديلة لتوفير استهلاك الطاقة عبر الطاقات المتجددة وتحديد مواصفات خاصة للمبانى الخضراء وكيفية تصنيفها فى سلطنة عمان، وتصنيف الأجهزة المستخدمة ومدى فاعليتها وجودتها للتقليل من استهلاك الكهرباء وخفض الفواتير بصورة مستدامة.

دعم سام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة

وقال سالم بن سلطان الحميدى مؤسس شركة جزيرة مصيرة العالمية: يتوالى دعم السلطان هيثم بن طارق المعظم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال القرارات التى تصب فى مصلحة هذه المؤسسات، حيث إن قرار تخصيص نسبة من رأس مال الصندوق لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء فى الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة سوف ينعكس علينا نحن كشركات بالثبات والاستمرار والتوسع والنمو السريع. وأضاف الحميدى إن القرارات الحكيمة بالتوجيه باستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بعض الرسوم المحددة من قبل مجلس المناقصات له أهمية كبيرة فى تحفيزنا كرواد أعمال، وسيسهم فى تسهيل التحديات والمعوقات التى تواجهنا.

وأكد رائد الأعمال حارب بن سهيل البلوشى صاحب مؤسسة «مشاريع الحارب الوطنية» أن توجيهات السلطان هيثم بن طارق باستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بعض الرسوم المحددة من قبل مجلس المناقصات يسهم فى تشجيع هذه المؤسسات للدخول فى المناقصات المختلفة التى تطلقها المؤسسات الحكومية، مما يسهم فى نموها ونجاحها ومساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى وتشغيل القوى العاملة الوطنية.

تعزيز الأمن الغذائى

وأثنى سلطان بن ماجد العبرى، رئيس الجمعية الزراعية العمانية على الجهود التى تقوم بها الحكومة فى مجال تعزيز الأمن الغذائى، متأملا رفع الدعم إلى أكثر من 5 ملايين ريال فى السنوات القادمة، لزيادة الإنتاج من القمح بكميات تجارية. وأشاد العبرى بتخصيص أراضى انتفاع فى المحافظات، وأعرب عن أمله بزيادتها وخصوصا فى المحافظات التى تتمتع بوفرة مائية كبيرة التى أغلبها تتركز خارج نطاق المدن.