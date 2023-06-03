مصر تمتلك بنية رياضية جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية

في ختام بطولة الجونة الدولية للاسكواش..

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام النسخة الحادية عشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، والتى أقيمت بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 26 مايو حتى 2 يونيو.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى اللاعب على فرج لفوزه بالمركز الأول فى منافسات الرجال، وكذلك اللاعبة نوران جوهر بالمركز الأول سيدات.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة وخاصة من خلال امتلاك البنية الرياضية التى تؤهلنا لاستضافة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية .

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى حرص الوزارة على تقديم الرعاية الكاملة للاسكواش من أجل الحفاظ على الريادة العالمية لأبطالنا، وكذلك النهوض والعمل على نشر رياضة الاسكواش من خلال المشروع القومى لموهوبي الاسكواش والذى تنفذه الوزارة ضمن العديد من المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بتوجيهات رئيس الجمهورية بغرض اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين فى شتي المجالات الرياضية والثقافية والفنية والإجتماعية والتنموية بوجه عام.

وصرح محمد عاشور رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، عن اعتزازه ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، وأشاد بالتطور الذى تشهده عام بعد عام لتصل الى عقد جديد من النجاح والتميز.، مشيرًا أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات مثال حي للفكر المستدام الذي تقوم به مدينة الجونة علي مدار اكثر من 34 سنة من تبني رياضات مختلفة وتحقيق قيمة حقيقية..

وذكر عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش : "بطولة الجونة هذا العام تعتبر من انجح البطولات وذلك لأنها شهدت حضور جماهيري مكثف من الادوار التمهيدية من المصريين و الاجانب في مدينة الجونة".

حضر الحفل السيد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، احمد عبد الخالق مدير عام الفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، محمد عاشور رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، عمرو منسي الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، ونخبة من كبار نجوم الاسكواش في العالم، بالإضافة إلى لفيف من رجال الصحافة والإعلام.

وزير الشباب

بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات

بطولة الجونة الدولية للاسكواش

وزير الشباب يتابع إحدى المباريات

وزير الشباب