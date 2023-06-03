إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالعاشر من رمضان

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح ، إثر تعرضهم صباح اليوم السبت، لوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية عبارة عن "موتوسيكل" بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بمحيط صينية المجاورة 73 تجاه منطقة السلطان عويس بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي بمدينة العاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.