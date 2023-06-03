5 % تراجعًا في نسبة المواليد باليابان (ِشاهد)

شهدت اليابان انخفاضًا قياسيًا في عدد المواليد بنسبة 5%، ويعتبر هذا التراجع ظاهرة ذات أهمية كبيرة وتحمل عواقب محتملة على المجتمع الياباني في المستقبل.

ويرجع انخفاض الانجاب في اليابان إلى أسباب متعددة ومترابطة، واحدة من الأسباب الرئيسية هي تغير هيكل السكان في البلاد، حيث يشهد اليابان تقدمًا سريعًا في مجال التكنولوجيا والرفاهية، مما يؤدي إلى تأخر الزواج وتأجيل الإنجاب.

يعاني الشباب في اليابان من ضغوط مالية واجتماعية

ويعاني الشباب في اليابان من ضغوط مالية واجتماعية، ويفضلون تأجيل الزواج والحصول على وظائف استقراراً قبل الإنجاب، علاوة على ذلك، يواجه العديد من الأزواج اليابانيين صعوبات في إيجاد الإسكان المناسب والاستقرار المالي، مما يجعلهم يترددون في الإنجاب.

وترتبط أيضًا ارتفاع تكاليف تربية الأطفال والتعليم بانخفاض معدل الانجاب، حيث يعاني الأزواج من تواجد العديد من التحديات المالية في تربية أطفالهم.

ومن من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع نسبة الانجاب في اليابان بسبب تأثير التوجهات الاجتماعية والثقافية على انخفاض معدل الإنجاب في اليابان، بالإضافة إلى تزايد الاهتمام بالحياة المهنية وتحقيق الذات، وهذا يؤثر على انخفاض الاستعداد للتضحية بالوقت والجهد اللازمين لتربية الأطفال.

أسباب رئيسية لتراجع نسبة الانجاب في اليابان:

- تراجع القوة العاملة: مع انخفاض عدد المواليد، سيتراجع عدد الأفراد الشباب في المجتمع. هذا يعني تقلص القوة العاملة المستقبلية، مما قد يؤثر على الاقتصاد الياباني وقدرته على الابتكار والنمو.

- زيادة العبء الاجتماعي والمالي: مع وجود عدد أقل من الأشخاص العاملين، سيكون هناك زيادة في العبء الاقتصادي والاجتماعي على الأجيال الأكبر سناً، وستضطر الحكومة إلى تكبد المزيد من التكاليف لتوفير الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي للمسنين.

- تغيرات في هيكل المجتمع: قد يؤدي انخفاض معدل الولادات إلى تغيرات في هيكل المجتمع الياباني، ومع زيادة نسبة المسنين وتراجع نسبة الشباب، قد تحدث تغيرات في التوزيع العمري وتفاعلات المجتمع بشكل عام.

- تراجع الاستدامة الديموغرافية: يعد الانخفاض القياسي في معدل الولادات تحديًا للاستدامة الديموغرافية لليابان، قد يتسبب ذلك في عجز في تعويض الأجيال القادمة والحفاظ على توازن السكان.

من أجل التصدي لهذا التحدي، تعمل الحكومة اليابانية على تبني سياسات تشجيعية للإنجاب وتعزيز الدعم الاجتماعي والمالي للأسر، تشمل هذه السياسات تخفيض تكاليف الرعاية الطفلية، وزيادة إجازات الأمومة والأبوة، وتعزيز إمكانية الحصول على إسكان مناسب وميسّر