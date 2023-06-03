السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ضبط 47 طن قمح مهربة بمركز المنيا

ضبط حمولة قمح
ضبط حمولة قمح

  احكمت عمليات الرقابة على منافذ الخروج والدخول بالطرق ، الصحراوي الشرقي والغربي ، والقاهرة اسوان الزراعي والطرق الداخلية ، على محاولات البعض في تهريب وعدم توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية .

حيث تابع اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا , عمليات توريد محصول القمح لموسم الحصاد 2023 وجهود الوحدات المحلية ، فى الرقابة والمتابعة المستمرة ، والالتزام بكافة القواعد المنظمة ، وذلك فى اطار توجيهات اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية ، بإعتبار القمح محصولا استراتيجيا , وتحقيق الإكتفاء الذاتى فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية ، من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية 

               

 واسفرت حملات الرقابة والمتابعة بمركز المنيا ،عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ12 طنا من القمح دون اوراق رسمية بحى غرب , وتم تسليمها الى شركة المطاحن , كما تم ضبط 4 سيارات محملة بـ35 طنا ونصف بقرية طوخ الخيل ، وتم تسليمها الى صوامع دماريس .

وفى ملوى جنوب المحافظة , اسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 4 طن ونصف قمح ، بمخزن غلال احد تجار قرية الريرمون , وضبط جرار زراعى محمل بطن ونصف بقرية الروضة, بالإضافة الى ضبط سيارتين الأولى محملة ب 2طن وربع والأخرى محملة بما يقارب الطن , وتم تسليمها جميعا الى مطاحن ملوى .

الجريدة الورقية