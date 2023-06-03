ضبط 47 طن قمح مهربة بمركز المنيا

احكمت عمليات الرقابة على منافذ الخروج والدخول بالطرق ، الصحراوي الشرقي والغربي ، والقاهرة اسوان الزراعي والطرق الداخلية ، على محاولات البعض في تهريب وعدم توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية .

حيث تابع اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا , عمليات توريد محصول القمح لموسم الحصاد 2023 وجهود الوحدات المحلية ، فى الرقابة والمتابعة المستمرة ، والالتزام بكافة القواعد المنظمة ، وذلك فى اطار توجيهات اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية ، بإعتبار القمح محصولا استراتيجيا , وتحقيق الإكتفاء الذاتى فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية ، من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

واسفرت حملات الرقابة والمتابعة بمركز المنيا ،عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ12 طنا من القمح دون اوراق رسمية بحى غرب , وتم تسليمها الى شركة المطاحن , كما تم ضبط 4 سيارات محملة بـ35 طنا ونصف بقرية طوخ الخيل ، وتم تسليمها الى صوامع دماريس .

وفى ملوى جنوب المحافظة , اسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 4 طن ونصف قمح ، بمخزن غلال احد تجار قرية الريرمون , وضبط جرار زراعى محمل بطن ونصف بقرية الروضة, بالإضافة الى ضبط سيارتين الأولى محملة ب 2طن وربع والأخرى محملة بما يقارب الطن , وتم تسليمها جميعا الى مطاحن ملوى .