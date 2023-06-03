62 قصفًا أوكرانيا على دونيتسك خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 62 مرة خلال يوم، مطلقة عليها 492 قذيفة، وفق روسيا اليوم

الهجمات الأوكرانية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 بجروح من بينهم طفلة في الثالثة من عمرها وصفت حالتها بالمتوسطة. كما أدى القصف إلى تضرر 26 مبنى سكنيا و5 مرافق بنية تحتية.

ووفق ما ذكره مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 62 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية. وفي اتجاه دونيتسك، شن العدو 36 هجوما من براجمات الصواريخ عيار 155 ملم. وعلى عورلوفكا، شن 24 هجوما براجمات الصواريخ، وعلى ياسينوفاتايا جرى قصف مدفعي بقذائف من عيار 155 ملم. وتعرضت فولنافاخا لقصف مدفعي عيار 155 ملم".

وبلغ مجموع القذائف المستخدمة في الهجمات على مناطق الجمهورية، 492 وحدة من الذخائر المختلفة.

وخلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن إصابة سبعة مدنيين ومقتل ثلاثة أشخاص في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي اليوم السابق، تم تسجيل إطلاق 84 قذيفة من قبل القوات الأوكرانية.