تفاصيل مشروع سكن كل المصريين بالقاهرة الجديدة (فيديو)

قال المهندس محمد جمال المشرف على مشروع سكن كل المصريين بالقاهرة الجديدة، إن المشروع قد ينتهي بنسبة كبيرة بحلول نهاية العام الحالي ، مشيرا إلى أن جميع البنود تتم وفقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية وهناك متابعة دورية من المكتب الاستشاري تتم وفقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المصرية.

ارتفاع أسعار مواد البناء لم يؤثر على نسبة التنفيذ

وأضاف محمد جمال خلال لقاء له في برنامج "حياة جديدة"، تقديم الإعلامية "هند جاد"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم أن ارتفاع أسعار مواد البناء لم يؤثر على نسبة التنفيذ وقد وصلت إلى 75% والنسبة المستهدفة هي 60% ولا يوجد أي تأثير.

وتابع: " يوجد في المشروع 81 وحدة تجارية و 174 وحدة إدارية بمساحات مختلفة ويوجد ثلاثة نماذج للوحدات الإدارية و ثلاثة نماذج للمحلات ويتم العمل الآن على توفير مجمعات طبية في جميع المشاريع لتخدم جميع الطوائف والفئات ونقوم بعمل حضانات ومدارس لخدمة اكبر مساحة ممكنة من المشاريع وجميع الخدمات يتم توفيرها في جميع المشاريع.

وقررت وزارة الإسكان الاجتماعي، إعادة فتح باب الحجز سكن كل المصريين 4، لعدد من المدن التي تحتوي على وحدات سكنية شاغرة، استجابة لرغبة المواطنين في فتح باب الحجز سكن كل المصريين 4، مع العلم أنه تم الانتهاء من جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 4، في محافظات القاهرة والقاهرة الجديدة، ومدينة شطا في دمياط، ومدينتي سفاجا والغردقة، ومحافظة البحر الأحمر، ومدينة دمنهور محافظة البحيرة.

الوحدات السكنية المتاحة في سكن كل المصريين 4

كشفت وزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التسجيل المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 4»، لعدد من المدن، بناءً على من وحدات سكنية شاغرة، ونستعرض هذه المدن.

يتوفر 665 وحدة سكنية واحدة بمدينة بيا العرب، بمحافظة بني سويف.

- يتوفر 21 وحدة سكنية في محافظة الشرقية.

- يتوفر 3 وحدات سكنية بمدينة الزرقا محافظة دمياط.

شروط حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4

جاءت شروط حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4، كالتالي على مستوى 6 محافظات في مصر:

1- لمن يرغب في حجز وحدات سكن لكل المصريين 4، أن يتقدم بحجز أكثر من شقة واحدة في الإعلان.

2- ألا يكون المتقدم /الأسرة الراغبين في التقديم على سكن كل المصريين 4، أن يكون سبق لهم الاستفادة من إحدى مشاريع الإسكان الاجتماعي أو مبادرات التمويل العقاري، الصادرة عن البنك المركزي المصري، بقرارات مجلس فبراير 2014، ديسمبر 2019، يوليو 2021.

3- المدة المسموح من خلالها استلام شقة سكن كل المصريين 4، 6 أشهر بعد استلام خطاب التسلم من جهة التمويل، وتعطى مهلة إضافية قدرها 6 أشهر، وذلك من أجل سحب الوحدة السكنية، وذلك في عدم استلامها.

4- على المتقدم أن يتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 وفي حال المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا.

5- عند التعاقد نقدًا لاستلام الوحدة من سكن كل المصريين 4، لا يطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري، المذكورة أعلاه.