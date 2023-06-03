سامح عاشور يكشف كواليس عن فض اعتصام رابعة.. فشل المحاولات السلمية (فيديو)

كشف النائب سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، عن كواليس فض اعتصام الجماعة الإرهابية اعتصام بميدان رابعة والنهضة، قائلًا: "جبهة الإنقاذ اجتمعت مع الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة حينها، قبل فض رابعة، وأبلغنا بفشل كل المحاولات السلمية لفض اعتصام الإخوان في رابعة.. وأن ملف التفاوض مفتوح".

وأكد سامح عاشور في الجزء الثاني من شهادته عن الثورة، ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، علي قناة “إكسترا نيوز” مساء الجمعة، أنه لولا ثورة 30 يونيو لدخلت مصر في نظام "التوريث الإخواني".

وتابع سامح عاشور: “جماعة الإخوان فقدت صوابها بعد الثورة وأصرت على الصدام”، مضيفًا: الإخوان أصيبوا بالصدمة من سرعة ارتداد الشعب عنهم.. وعودة تنظيم "الإخوان" مرة أخرى مستحيل".

وأوضح أنه كان يخشي على الثورة من "نسيان" التنمية، رغم كل الجهود التي تقوم بها الدولة من مشروعات، وقال "نحتاج إلى تطوير الاقتصاد والزراعة؛ للمنافسة عالميًا بفكر جديد".

تفاصيل اللقاء مع شباب حركة تمرد:

وتحدث نقيب المحامين الأسبق، عن تفاصيل لقائه مع شباب حركة تمرد، وأنه اعتبر مطالبهم “حق قانوني”، وكان من الداعمين لهم، قائلًا: “نقابة المحامين أعلنت مطالبتها بإسقاط مرسي في 30 يونيو”.

30 يونيو نموذج للثورة السلمية:

وأكد عاشور في شهادته أن 30 يونيو نموذج للثورة السلمية، وأن شعور المواطنين بحماية الجيش للثورة؛ دفعهم للمشاركة فيها، قائلًا: "الشعب المصري من أسقط مرسي.. و30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش".

وأكد سامح عاشور في شهادته، عن ما أسماه بـ"استفاقة" الشعب المصري في ثورة 30 يونيو قبل ضياع مستقبله حال استمرار الإخوان في المشهد، ووصف الثورة بأنها “معجزة بكل المقاييس”.

واسترجع النائب سامح عاشور في شهادته، تاريخ جماعة الإخوان للمشهد خلال ثورة 25 يناير، وكيف استغلت الجماعة ضعف الأحزاب والقوى السياسية، خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الشعب ثار على الكيان الإرهابي الغاشم، وهم جماعة الإخوان.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج، إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة.

كانت المحكمة استمعت لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، خلال أحداث فض رابعة العدوية، والذي كشف أنه تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وشهدت الساعة الأولى وجود وفيات من صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان هناك مسلحون يتخفون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بأنواع الأسلحة كافة من قبل المسلحين في الاعتصام.

وجهت النيابة للمتهمين تهم عدة منها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية سابقًا الذي يطلق عليه حاليًا ميدان هشام بركات، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.