تعديلات في فريق الأمل بقطاع الناشئين بنادي الزمالك

كشف إسماعيل يوسف، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن تكوين فريق الأمل، وسيضم اللاعبين مواليد 2001 الذين ليس لهم مسابقة للناشئين خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى لاعبين من المواليد المستمرة خلال الفترة المقبلة وهم 2003 و2004 و2005 و2006.

ويقود فريق الأمل أحمد رزق مدربًا، ويعاونه محمد مصطفى، ومحمد عمر، ومحمد عبدالجواد "ميشو" مدربًا لحراس المرمى، ومصطفى محمود مخططًا للأحمال، ومصطفى عزب، أخصائي تأهيل، وأحمد محمد كوشي إداريًا.

وأكد إسماعيل يوسف أن الهدف من تشكيل هذا الفريق، هو الوقوف على اللاعبين الأفضل من مواليد 2001، بالإضافة إلى العناصر المتواجدة بالفرق الأخرى داخل قطاع الناشئين، لتدعيم الفريق الأول.

وشدد على أن هناك تواصل مباشر من جانبه مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول ومدحت عبدالهادي المدرب العام وباقي أفراد الجهاز الفني للتنسيق بشأن هذا الأمر.

وأضاف إسماعيل يوسف أن هناك مباراة ودية ستقام يوم الخميس المقبل لفريق الأمل، وسيقوم الجهاز الفني للفريق الأول من خلالها بمشاهدة لاعبي 2001 للوقوف على مستواهم.

وأشار إسماعيل يوسف إلى أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول، سيقوم باختيار العناصر في المراكز التي يحتاجها وسيقوم معاونوه بمتابعتهم.

وفي سياق آخر، كشف إسماعيل يوسف عن تحديد موعد بدء اختبارات الناشئين والبراعم لتكون الأسبوع المقبل، وسيتم إعلان التفاصيل الخاصة بها عبر الموقع الرسمي للزمالك.