محافظ جنوب سيناء يلتقى بالمسئول عن رابطة الشركات السياحية في صربيا

تحت شعار أهمية فتح أسواقًا جديدة متنوعة للسوق السياحى المصرى، وعلى هامش زيارة لدولة صربيا ولقائه بعدد من المسئولين، التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في اليوم الثانى للزيارة، بالمسئول عن رابطة الشركات السياحية في صربيا وشارك في اللقاء الوفد المرافق له من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتناول اللقاء طرح عددًا من الأطروحات والأفكار التي من شأنها تسهيل حركة السياحة بين صربيا ومصر بشكل عام والمدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء وعلى رأسها مدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص.

وذلك استثمارًا للعلاقات المتميزة بين الجانبين على المستوى الرسمي والشعبى، وقد أثمرت تلك العلاقة المتميزة عن تدشين خط الطيران المباشر من بلجراد إلى القاهرة في مايو الماضى، إلا أنه لا بد من تكثيف تلك الروابط من أجل انتعاش الحركة السياحية، وتفعيل برتوكولات التعاون بين الجانبين.

وفى نهاية اللقاء، أهدى المحافظ لرئيس الرابطة شعار مفتاح مدينة شرم الشيخ تقديرًا لجهوده.