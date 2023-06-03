الجيش اللبناني يلقي القبض على متورطَين في قضية خطف السعودي

تمكن الجيش اللبناني من إلقاء القبض على شخص هو المسئول عن التخطيط لعملية خطف مواطن سعودي في لبنان، بالإضافة إلى القبض على أحد المشتركين في الجريمة، في إطار استكمال ملاحقة المتورطين في قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري.

الجيش اللبناني يكشف تفاصيل إلقاء القبض على المسئول عن التخطيط لعملية خطف مواطن سعودي

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، في بيان رسمي له، أن مجموعة خاصة من مديرية المخابرات تمكنت من توقيف مطلوب في منطقة البقاع، وهو المسئول عن التخطيط لعملية الخطف وإدارتها، وكان قد أدى دورا أساسيا فيها عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانيا.

بيان الجيش اللبناني

ونفذت مديرية المخابرات بالجيش اللبناني كميناً للقبض على المجرمون، وألقت القبض على أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع، كما أن التحقيقات مستمرة ، وجاري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.

وكتب: “بوشر التحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم بإشراف القضاء المختص، وتجرب المتابعة لإلقاء القبض على باقي أفراد العصابة”.

وكشف الجيش اللبناني، عبر تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات “تويتر”، عن إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف السعودي مشاري تركي المطيري.

أثار حادث اختطاف مواطن سعودي في لبنان، ضجة واسعة في السعودية وبيروت وأعاد الأذهان لحوادث اختطاف مواطنين سعوديين في لبنان، إذ تعددت حوادث اختطاف أبناء المملكة في سويسرا الشرق.

اختطاف مواطن سعودي في لبنان.. مايو 2023

قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن المواطن السعودي، اختطف في بيروت، وتعتبر هذه الواقعة، تمس بالعلاقات بين لبنان والسعودية، وذلك بعد أن أكدت السفارة السعودية في لبنان حدوث الواقعة.

ونجح الجيش اللبناني في تحرير مواطن سعودي، مختطف، بعد إجراء عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، مؤكدًا أنه تعرف على أربعة من مختطفي المواطن السعودي.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية أعلنت اختطاف مواطن سعودي، على طريق مطار بيروت بعد منتصف ليل السبت الماضي، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية متأهبة، لمتابعة القضية بأدق تفاصيلها مع السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.