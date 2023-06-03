فاروق الباز يكشف عن تأثير الذكاء الاصطناعي في المستقبل (فيديو)

قال الدكتور فاروق الباز عالم الجيولوجيا والفضاء، إن عقل الإنسان هو من صنع الذكاء الاصطناعي، والإنسان هو من يخزن المعلومات التى يفعلها الجهاز المبتكر.

وأضاف فاروق الباز، خلال مداخلة ببرنامج علامة استفهام، مساء اليوم الجمعة، أن الذكاء الاصطناعي، لا يمكنه تطوير نفسه بنفسه، ولكن تطويره يكون من خلال الإنسان لأن الإنسان هو من صنعه.

الذكاء الاصطناعي سيحل محل الإنسان في وظائف قليلة:

ولفت فاروق الباز أن الذكاء الاصطناعي، سيحل محل الإنسان في وظائف قليلة، وأن هذا لن يكون أمرًا سلبيًا، معلقًا: "في أثناء حدوث حرائق في مكان ما بدل من دخول الإنسان سيدخل الجهاز ويقوم بعملية الإطفاء والإنقاذ".

الذكاء الاصطناعي سيحل مشكلات كثيرة:

وأشار فاروق الباز إلى أن هناك أعمال تكون صعبة وضارة على الإنسان ببعض المصانع، فالذكاء الاصطناعي، سيحل مشكلات كثيرة.

وبالإضافة لرأي الدكتور فاروق الباز، حذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء، من بينهم مبتكر برنامج "ChatGPT"، سام التمان، في بيان نُشر على الإنترنت، الثلاثاء، من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" للبشرية.

ورأى موقعو البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة "Center for AI Safety" غير الربحية، التي تتخذ الولايات المتحدة مقرًا، أن مكافحة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ينبغي أن تكون "أولوية عالمية كسواها من المخاطر الأخرى على مستوى المجتمع، كالأوبئة والحروب النووية".

جيفري هينتون، أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي حذر من مخاطرة:

وسبق لجيفري هينتون، الذي شارك في توقيع البيان، ويعتبر أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي، أن حذر من مخاطره عندما ترك منصبه في شركة "جوجل" العملاقة في مطلع مايو.

التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكل مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية:

وشدد عبر صحيفة "نيويورك تايمز"، على أن التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي، يشكل "مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية".

وفي مارس الماضي، دعا مئات من الخبراء العالميين، من بينهم الملياردير إيلون ماسك، الذي كان بين مؤسسي شركة "Open AI" عام 2015، وترك مجلس إدارتها 2018، إلى التوقف لستة شهور عن إجراء أبحاث ترمي للتوصل إلى تقنيات ذكاء اصطناعي أقوى من "ChatGPT"، معربين عن تخوفهم مما تحمله هذه التكنولوجيا من "مخاطر كبيرة على البشرية".

وشكل إطلاق "Open AI" في مارس الماضي "ChatGPT 4"، وهو إصدار جديد أقوى من "ChatGPT" الذي أتيح استخدامه في نهاية 2022، مؤشرًا إلى الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي الآخذ في اكتساب الطابع "العام" والذي يوفر قدرات معرفية بشرية، وقد يُغني عن مهن عدة.



جنون الذكاء الاصطناعي يدفع قيمة "إنفيديا" لتريليون دولار:



ويواظب الأميركي، سام ألتمان، على إبداء مخاوفه من إمكان إلحاق الذكاء الاصطناعي "إضرارًا جسيمة بالعالم"، من خلال تزوير نتائج عمليات انتخابية مثلًا، أو إحداث تغييرات جذرية في سوق العمل.