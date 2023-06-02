رئيس البايرن السابق يكشف سر إقالة أوليفر كان  وحميديتش

كشف أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ السابق اليوم الجمعة، عن سبب إقالة رئيسه التنفيذي أوليفر كان ومديره الرياضي البوسني حسم صالح حميديتش.

وأوضح هونيس (71 عاماً) في تصريحات صحافية ،أن عملاق بافاريا كان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة، حيث أصبحت أخبار الإقالة معروفة بعد لحظات فقط من فوز بايرن بلقب "بوندسليجا" للمرة الـ 33 في تاريخه.

وقال :التطور العام كان ببساطة غير مرضٍ، في إشارة إلى ضعف النادي في النصف الثاني من الموسم، حيث كان بايرن يتقدم بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند في عيد الميلاد، قبل أن يتأخر بنقطتين قبل مرحلة من النهاية.

وحسم بايرن اللقب لصالحه في المرحلة الأخيرة بفارق الأهداف بعد سيناريو حابس للأنفاس حيث فاز في الدقائق القاتلة على كولن 2-1 فيما تعادل دورتموند أمام ماينتس 2-2.

وكان بايرن الذي خرج خالي الوفاض من مسابقتي دوري الأبطال والكأس المحلية اتخذ قرار اقالة حارسه السابق كان (53 عاماً) ولاعب وسطه السابق حميدييتش (46 عاماً) قبل يومين من المرحلة الأخيرة، من دون أن يفصح عن الأمر للاعبين أو يعلن الخبر إلا بعد لحظات من صافرة نهاية مباراته أمام كولن.

واكتشف قائد الفريق توماس مولر ذلك في مقابلة بعد المباراة، بعد أن ارتدى قميصاً خاصاً للاحتفال بالفوز.

وكشف هونيس، مهاجم بايرن السابق قبل أن يدير النادي في مختلف المناصب على مدى عقود، أنه "لم تتم استشارة أي شخص" في النادي بشأن قرار إقالة المدرب يوليان ناجلسمان في مارس، ليحل توماس توخل بدلاً منه عند اقتراب الأسابيع الحاسمة من نهاية الموسم.

وأردف: حتى هيربرت هاينر (رئيس بايرن ميونيخ) أُبلغ بعد فوات الأوان، وشيء من هذا القبيل ببساطة لا يصلح.

وبينما أكد هونيس أن حميدييتش "ظل مديراً رياضياً جيداً"، انتقد كان الذي لم يقم بعمل كافٍ في القسم الرياضي: لقد حدد أوليفر دوره لنفسه بطريقة تجعله يبتعد إلى حد كبير عن الرياضة، ومع ذلك، فإن الرياضة هي المهمة الرئيسية، ومنتجنا هو كرة القدم.