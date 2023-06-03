مقتل تاجر بدمنهور بعد تدخله لإنهاء خصومة

شهدت دمنهور حادثا مأساويا أسفر عن مقتل تاجر بعد تدخلة لإنهاء خصومة بين بعض الاشخاص بسبب خلافات مالية، تم نقل الجثة إلي المشرحة والمصاب إلي المستشفي وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث حيث تبين مقتل و.ف.أ. 40سنة _تاجر _ إثر إصابتة بأعيرة نارية ، وإصابة ح.م.م.31سنة _سائق_ بطلق ناري بالجانب الايسر

وتبين وجود خصومات بين بعض الاشخاص بسبب خلافات مالية ، وتدخل المجني عليه لعقد جلسة بينهم لإنهاء الخصومة ، و أثناء ذلك أصيب بأعيرة نارية ، وتم نقلة إلي المستشفي حيث لفظ أنقاسة الأخيرة

أحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق