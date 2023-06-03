نتائج مراحل النقل للثانوي العام بتعليم الجيزة يومي السبت والأحد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن موعد إعلان نتائج مراحل النقل للثانوي للعام الدراسي 2022/2023 لسنوات النقل بالمرحلة الثانوية، موضحة أن موعد إعلان النتيجة للصف الأول الثانوي سيكون غدًا السبت، وإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي سيكون يوم الأحد الموافق 4 يونيو.

نتائج الثانوية بمحافظة الجيزة

وأشارت المديرية، أن عملية إعلان نتائج الامتحانات لسنوات النقل بالمرحلة الثانوية ستكون بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما أنه سيتم إعلانها بلوحة الإعلانات بالمدارس؛ تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.

جدول نتائج امتحانات سنوات النقل للثانوي العام بالجيزة

وجاءت هذه القرارات، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصا على أمن وسلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس، وذلك حسبما نشرته صفحة العلاقات العامة والإعلان بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة.

https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

ونشرت صفحة العلاقات والعامة والإعلان تفاصيل التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي للعام الدارسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، موضحة أن التقدم سيكون من خلال موقع الوزارة وحتى يوم الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، ويكون من خلال رابط هذا الرابط.

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور فى مكان واضح داخل المدارس، للتسهيل على أولياء الأمور وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وانتهت المديرية من إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى، حيث تم إعلان نتيجة الصفين الرابع والأول الإعدادى يوم السبت الماضى، كما تم إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم الأحد الماضى، وإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى الإثنين.

التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة

وبناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الجيزة، يمكن لأولاء الأمور تقديم التظلمات، لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

وبلغت رسوم التظلمات على نتائج امتحانات طلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة، 20 جنيها للمادة، وفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة