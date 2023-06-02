قائمة الأهلى لمواجهة الوداد المغربى في نهائي أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، القائمة المستدعاة لخوض نهائي أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وشهدت قائمة الأهلي عودة حمدي فتحي إلى خط الوسط بعد غيابه في أخر مباراتين، بجانب عودة علي لطفي، بينما استبعد الجهاز الفني، محمد الشناوي وورامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

وخرج من قائمة الأهلي كل من أيمن اشرف وشادي حسين وبرونو سافيو لأسباب فنية.

قائمة الأهلي المستدعاة لنهائي أفريقيا

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاءخط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاحخط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسيخط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم كهربا – محمد شريف.

الأهلي والوداد

يستقبل ملعب القاهرة الدولي مباراة الأهلي مع الوداد المغربي مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في لقاء يُنتظر أن يشهد حضور 50 ألف متفرج في استاد القاهرة.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة، وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الرابعة عصر غد السبت.

من المقرر أن يحضر الاجتماع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية المتعلقة باللقاء.

هذا ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.