استبعاد محمد الشناوي من قائمة الاهلي لمواجهة الوداد

استبعد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، محمد الشناوي من قائمة القلعة الحمراء المستدعاة لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي غياب محمد الشناوي بسبب عدم اكتمال جاهزيته، في حين عاد للقائمة علي لطفي الحارس الثاني للفريق الأحمر والذي غاب مؤخرًا بسبب الإصابة.

قائمة الأهلي المستدعاة استعدادًا لمباراة الوداد

مصطفى شوبير، علي لطفي، حمزه علاء، علي معلول، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

الأهلي والوداد

يستقبل ملعب القاهرة الدولي مباراة الأهلي مع الوداد المغربي مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في لقاء يُنتظر أن يشهد حضور 50 ألف متفرج في استاد القاهرة.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة، وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الرابعة عصر غد السبت.

من المقرر أن يحضر الاجتماع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية المتعلقة باللقاء.

هذا ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.