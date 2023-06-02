إعلان التشكيل المثالي للدوري الإيطالي لموسم 2022/2023

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي “ Lega Serie A ”، مساء اليوم الجمعة التشكيل المثالي للموسم الحالي 2022/2023، قبل انطلاق الجولة الأخيرة من المسابقة.

وشهد التشكيل المثالي سيطرة من أندية القمة في الدوري الإيطالي وهم يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان وكان الأكثرية من نابولي بأربع لاعبين.

وتقام منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، أيام الجمعة والسبت والأحد، أبرزها نابولى وسامبدوريا، يوفنتوس وأودينيزى، إنتر ميلان وتورينو.

التشكيل المثالى للدوري الإيطالي.

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - بريمير – كيم مين جاي - دي لورينزو.

خط الوسط: رابيو - باريلا – تونالي.

خط الهجوم: رافاييل لياو – فيكتور أوسيمين – كفاراتسخيليا.

ونال الجورجي كفاراستيخيليا جناح نابولي جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، كما حصل نيكولو باريلا على جائزة أفضل لاعب خط وسط في الدوري الايطالي للموسم الحالي، وفاز لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي بجائزة أفضل مدير فني هذا الموسم.

وذهبت جائزة أفضل مدافع إلى الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نابولي متفوقا على زميله الإيطالي جيوفاني دي لوينزو والفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير ميلان، بعدما خاض 35 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع 2 وخرج الفريق بشباك نظيفة في 15 مباراة أثناء مشاركته.

حصل النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم وهداف نابولي على جائزة أفضل مهاجم في الموسم متفوقا على رافائيل لياو جناح ميلان ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر حيث يتصدر النيجيري ترتيب هدافي الدوري برصيد 25 هدفا بفارق 4 أهداف عن لاوتارو.

وحقق الشاب نيكولو فاجيولي لاعب وسط يوفنتوس جائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عاما، كما فاز الإيطالي إيفان بروفيديل حارس لاتسيو جائزة أفضل حارس في الدوري بعدما حافظ إيفان على نظافة شباكه في 20 مباراة الموسم الجاري واستقبل 30 هدفا في 37 مباراة.

وحسم نابولي لقب الدوري الايطالي منذ أسابيع للمرة الثالثة في تاريخه إذ يتصدر ترتيب جدول الدوري الايطالي برصيد 87 نقطة، جمعها من 37 مباراة حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 6 وخسر 4 مباريات.