حادث تصادم يودي بحياة شخص في حدائق القبة

لقي شخص حتفه في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة حدائق القبة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة حدائق القبة، مما أسفر عن مصرع شخص ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قبضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على عاطل قتل شاب فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة بـمنطقة عين شمس بالقاهرة .

مقتل شاب فى عين شمس

وكان قسم شرطة عين شمس ، تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

و تبين من التحرياات انه تم العثور على جثة شاب يدعى "مجدى.م"، في العقد الرابع من عمره، مصاب بطعنة نافذة في القلب من سلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط قاتل شاب عين شمس

وبإجراء التحريات تبين؛ أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنهما تشاجرا معا بسبب الخلافات فقام على أثرها المتهم بطعنة المجنى عليه، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.