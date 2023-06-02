الولايات المتحدة تُعاقب شركة إيرانية وفرعها في الإمارات

عاقبت “الولايات المتحدة الأمريكية”، شركة التكنولوجيا "أرفان كلاود" الإيرانية وفرعها بدبي، لدورها "في مساعدة" سلطات طهران في فرض رقابة على الإنترنت في البلاد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الخزانة الأمريكية أن "الوزارة فرضت عقوبات على شركة Arvan Cloud الإيرانية، وفرعها ArvanCloud Global Technologies بدبي".

وأوضحت أن السبب في فرض العقوبات هو "دورهم في مساعدة السلطات في طهران لفرض الرقابة على الإنترنت".

كما أضافت أنه "تم إدراج اسمي مؤسسي شركة التكنولوجيا أرفان كلاود الإيرانية في القائمة السوداء، وكلاهما يُشغل حاليًا مناصب عليا في الشركة".

ووفقًا للحكومة الأمريكية، فإن شركة أرفان كلاود لها "علاقة وثيقة مع وكالات الاستخبارات الإيرانية".

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة توقفت عن إرسال المعلومات المتعلقة بالأسلحة إلى روسيا طبقًا لمعاهدة ستارت التي تم تعليق العمل بها.

أمريكا تتوقف عن تزويد روسيا بمعلومات:

واعتبارًا من 1 يونيو، تتوقف الولايات المتحدة عن تزويد روسيا بمعلومات حول حالة ومكان أسلحتها الاستراتيجية التي تخضع لمعاهدة ستارت.

كما تلغي الولايات المتحدة التأشيرات الصادرة للمختصين الروس لإجراء عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت ولا تنوي إصدار تأشيرات جديدة.

وسوقف الولايات المتحدة عن تزويد روسيا بالمعلومات المتعلقة بمنصات إطلاق الصواريخ الأمريكية البالستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

وفي الأسبوع الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن الولايات المتحدة تتلاعب بالبيانات الخاصة بأسلحة هجومية استراتيجية. وقال إن موسكو تظهر كل شفافية ممكنة في المجال النووي ضمن الحدود التي تُحددها اعتبارات المصلحة السياسية والعسكرية.

وأشار إلى أن الدول الغربية، بعكس ذلك، غالبًا ما تقدم أرقاما وهمية، وبالتالي، فإن البيانات التي نشرتها وزارة الخارجية مُؤخرًا بشأن معاهدة ستارت الأمريكية "لا تتوافق مع قواعد الحساب في إطار المعاهدة، والتي تُحاول واشنطن بعناد التحايل فيها".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تُعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت -3) ، مؤكدا أن بلاده لم تنسحب من الاتفاقية.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ممثلي الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونجرس من الجمهوريين ناقشوا خلال المفاوضات بشأن منع التخلف عن السداد، زيادة سقف الدين العام حتى 2025.