مصرع 3 أطفال غرقًا بمصرف زراعي في الفيوم ..لفظ 3 أطفال أنفاسهم الأخيرة ، إثر غرقهم في بحيرة الصرف الزراعي بالقرية الثانية التابعة لقرية قارون بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، وتم انتشال الجثث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع 3 أطفال غرقًا بالفيوم

وكانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بمصرع 3 أطفال غرقًا فى مصرف زراعي بالقرية الثانية بقرية قارون، التابعة لمركز يوسف الصديق. وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وتبين من التحريات ؛ غرق 3 أطفال فى العقد الأول من العمر فى مصرف زراعى بالقرية الثانية بدائرة المركز، حيث نزلا للاستحمام هربًا من حرارة الجو، إلا أن المياه جرفتهما، وتم انتشال جثث الأطفال الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وبسماع أحد شهود العيان ؛ أكد إنه يوجد فى نهاية القرية الثانية، التابعة لقرية قارون منطقة منخفضة، تجمعت فيها مياه الصرف الزراعى، وكونت ما يشبه بحيرة صغيرة يذهب إليها الأطفال للاستحمام فيها. واليوم عقب صلاة الجمعة ذهب 3 أطفال من أبناء القرية من بينهما شقيقين وجارهما للاستحمام بها فتعرضوا للغرق وتم انتشال الجثث وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

اصطدام قطار بـ"توك توك" ينهي حياة 6 أشخاص

وقد لقى 6 أشخاص مصرعهم ، اليوم الجمعة ، إثر اصطدام قطار بـ"توك توك" أثناء عبورة شريط السكة الحديد بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، تم نقل الجثامين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وتبين من الفحص ؛ تصادم قطار بـ"توك توك" بمزلقان الرورية كوم أمبو التابع لمركز أبو المطامير.

وخلف الحادث ؛ عن وفاة 6 أشخاص وهم أحمد عوض عبد الهادى ودعاء سامح الشبراوى 25 سنة، وأسماء سامح الشبراوى 27 سنة، وعبد الرحمن محمد صبحى 6 سنوات، وخليفة خميس ضيف الله 57 سنة، ومحاسن صلاح الدانونى 62 سنة

وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.