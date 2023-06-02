هونج كونج تعلن الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية

التقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجون لي، الرئيس التنفيذي لإقليم هونج كونج الإداري الخاص لجمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور السفير باهر شويخى، قنصل مصر العام بهونج كونج، وتناول اللقاء بحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية، خصوصًا في ضوء الجولة الترويجية الآسيوية التي قام بها الوفد الرسمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشملت زيارة هونج كونج، والتي تضمنت لقاءات مكثفة بممثلي مجتمع الأعمال في هونج كونج، وكذا الكيانات الاقتصادية والرسمية بالإقليم، لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية، وبدوره أكد وليد جمال الدين، الاستعداد التام لاستقبال الاستثمارات من شركات هونج كونج في القطاعات المستهدفة برؤية المنطقة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لهونج كونج عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مبديًا إعجابه بالتطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، فيما أعرب قنصل مصر العام بهونج كونج عن أهمية تنظيم زيارات ثنائية للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة الواعدة.