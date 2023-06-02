منير الوسيمي يهاجم هاني شاكر ويكشف تفاصيل محاولته التخلص من حياته (فيديو)

كشف الموسيقار منير الوسيمي، تفكيره في الانتحار أثناء فترة شبابه بسسب إجبار والده له على دراسة الهندة فيما كان يرغب في دراسة الموسيقى.

درست اقتصاد لأرضاء والدي

وأضاف منير الوسيمي خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، مساء الجمعة: درست اقتصاد عشان أرضي والدي، وقالي لما تشتغل في الموسيقى وأجي أخطب لك، أقول مهنتك ايه.

فكرت في إلقاء نفسي في البحر

وتابع منير الوسيمي : “دخلت كلية الهندسة وكنت بحب الكيمياء والكهرباء لكن سبتها ودرست الكونسرفتوار، وحسبت وقتها إن حياتي هنا بسبب عشقي للموسيقى

وأوضح الوسيمي: "يومها مشيت من محطة الرمل حتى سيدي جابر، كنت هرمي نفسي في البحر يومها من كتر ما أنا مضايق.

هاني شاكر مكنش فاضي للنقابة ولم يضف شيئا لها

وأكد الموسيقار منير الوسيمي أن الفنان هاني شاكر أثناء الفترة التي كان فيها نقيبا للموسيقيين لم يضف شيئا يذكر، و"مكنش فاضي للنقابة وكان قاعد في البيت"، وكان بعيدا عن المشاكل التي يعاني منها الأعضاء لأنه كان مشغولا بأعماله الفنية سواء داخل أو خارج البلاد.

وأضاف أن نقابة المهن الموسيقية تشهد فوضى منذ عام 2011 حتي هذه الفترة ومن وجهة نظري الشخصية أن مصطفي كامل اهتم ببعض التفاصيل وليس بأكملها.

و كشف منير الوسيمي، تفاصيل جديدة عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال خوضه الانتخابات، ورد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.

وأكد الموسيقار الكبير منير الوسيمي أن المطربة شيرين عبد الوهاب تلقائية ومليئة بالطرب والإحساس، أما أنغام فهي تعتمد علي توظيف عقلها قبل إحساسها ولكن في النهاية لا اختلاف علي موهبتها.

وقال الوسيمي إن شيرين عبد الوهاب تحتاج أن تسيطر علي تصرفاتها ولكن لا أحد يختلف علي موهبتها الثقيلة فأنا ألقبها بأم كلثوم صوت الشرق.

شيرين وأنغام صوت مصر

وأجاب الموسيقار القدير عن سؤال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي حاليا حول من هو صوت مصر الآن، شيرين عبدالوهاب أم أنغام؟، ليجيب قائلا: "أري من وجهة نظري الشخصية أن شيرين وأنغام هما صوت مصر ".