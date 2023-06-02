"دبلوماسية الشباب والإعلام" بورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

برعاية رئيس الجمهورية ..

تواصل وزارة الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الرابعة لمنحة ناصر للقيادة الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، في الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

وفي جانب من الفعاليات، شارك الشباب خلال ورش العمل التفاعلية بتقديم عروض تمثيلية لتدعيم فكرة الاتحاد والقوة، ومن ثم تحدثوا عن دبلوماسية الشباب والإعلام والرقمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإشراك الشباب في العمل السياسي، كما تطرقت الورش إلى تشجيع الشباب وتمكينهم، بالإضافة إلى أهمية التفاوض في العمل السياسي لتحقيق التغيير.

كما تم توضيح دور الإعلام الجديد في تشكيل الدبلوماسية ودور الشباب في ذلك، والعمل على خلق محتوى إعلامي جيد لتحقيق الهدف المرجو، والتعرف على المهارات الجديدة التي يجب أن يحصل عليها الشباب على المستوى الدبلوماسي، والتوعية الثقافية والاهتمام بالمهارات اللغوية.

يُشارك بالمنحة 150 من القيادات الشبابية من قارات العالم من 56 دولة حول العالم، لا سيما دول عدم الانحياز والدول الصديقة، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورعاية صحفية من الهيئة الوطنية للصحافة.

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية

ورش عمل منحة ناصر للقيادة الدولية