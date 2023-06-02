نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

توجت نوران جوهر نجمة الاسكواش المصرية و المصنفة الثانية عالميا لقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش والتي أقيمت بمدينة الجونة .

ونجحت نوران جوهر في التتويج للقب بطولة الجونة بعد فوزها على البلجيكية نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميا بثلاثة أشواط نظيفة .

وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي:11-5 11-7 11-9 .



وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا في الاسكواش، قد تأهلت إلى نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش ، بعد الفوز على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 3 - 1 في مباراة مثيرة امتدت لأكثر من 106 دقيقة بنصف النهائي، في حين تأهلت نيل جيتس إلى نصف النهائي على حساب المصنفة الأولى عالميا نور الشربيني في مفاجأةكبرى بالبطولة.

بطولة الجونة الدولية للأسكواش

يذكر ان بطولة الجونة الدولية للأسكواش كانت قد انطلقت يوم 26 من من شهر مايو الماضي وتستمر حتى يوم 2 من شهر يونيو الجاري 2023، وذلك في مدينة الجونة، بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال والسيدات.

نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي للإسكواش

واصلت لاعبة الإسكواش نوران جوهر صدارة التصنيف العالمي للمحترفين والمحترفات للأسبوع 55 على التوالي وذلك في التصنيف الصادر اليوم "الإثنين" من رابطة محترفي الإسكواش.

وشهد التصنيف تقدم نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج للمركز الثاني بعد تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة مع عودة هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة للمركز الثالث.

وتوجت نور الشربيني بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش للمرة الرابعة في تاريخها بعد فوزها في النهائي على زميلتها نوران جوهر بنتيجة الأشواط 3-صفر .

واحتلت نور الطيب المركز السادس وروان العربي المركز التاسع وسلمى هاني المركز الثاني عشر وفريدة محمد المركز السابع عشر .