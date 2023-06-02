قافلة إبل تسير وسط ثلوج السعودية.. منظر جمالي بديع

انتشر خلال الساعات الأخيرة، الكثير من الصور لقافلة الإبل تسير وسط الثلوج، ووثق مصور سعودي هذا المنظر البديع الجمالي، لمسيرة قوافل الإبل وسط الثلوج، وكشفت الصور عن مدة التواءم بين سفينة الصحراء مع الظروف وأشكال الحياة المختلفة وأشكال الطقس كافة.

قافلة الإبل في منظر جمالي:

وخطف المصور السعودي هذه الصور لمسيرة قوافل من الإبل في بردية منطقة حائل خلال الحالة الجوية الأيام الماضية، وظهرت الإبل تسير وسط انتشار الثلوج في المنطقة الزراعية بالحائل، إذ تعرضت عددًا من الأماكن بالمملكة العربية السعودية لطقس ممطر وثلوج خلال الساعات الأخيرة، وتعرض الشمال الغربي بالسعودية لمنخفض جوي.

قافلة للإبل

وشدد المصور السعودي، الذي التقطت الصور لقافلة الإبل، على أنه متابع للطقس وتأثير الأمطار على الطبيعة داخل السعودية، إلا أنه قام بمتابعة الحالة الجوية في منطقة الحائل بعد تساقط الثلوج عليها.

وكشف عن تحركه لالتقاط هذه الصور، مشددًا على أنه تحرك إلى الجنوب حتى يحصل على لقطات مميزة لمسيرة الجمال وسط الثلوج "البردية".

قافلة للإبل

والتقطت المصور السعودي، هذا المنظر الجميل جدًا لقافلة الإبل التي تسير وسط الثلوج، واكتست الأرض بالبياض، ووجود الإبل نكهة خاصة بعد وصول درجة الحرارة إلى ١٣ درجة مئوية.

قافلة للإبل

وتضمنت الصور عددًا من مظاهر الجمال، وهى تحرك الجمال وسط الثلوج على الصحراء، إذ اكتست الصحراء باللون الأبيض.

وخرجت عدد من التحذيرات من المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، بالتغيرات في الأحوال الجوية، أصدر عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق الجوف وحائل والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ونجران وعسير والباحة والشمالية وجازان.

ويستمر توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف.