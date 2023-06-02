توريد 155 ألف طن من القمح داخل صوامع الغربية

تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الخميس، أعمال توريد محصول القمح المحلى لصوامع وشون المحافظة خلال موسم التوريد الحالى 2023.

وأكد رحمى فى تصريحات أن إجمالى المحصول الذى تم توريده منذ بدء موسم التوريد 155 ألف و580 طن قمح محلى استقبلتها صوامع وشون الشركة المصرية القابضة، شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والبنك الزراعى المصرى داخل 22 موقعًا تخزينيًا بمراكز ومدن المحافظة من المزارعين.



وشدد رحمى على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بمواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم التوريد؛ تنفيذًا لاستراتيجية الدولة التى تسعى لتكوين المخزون الاستراتيجى الآمن من القمح المحلى.

وأوضح أن عملية التوريد تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن وهى على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير التحديات المتوقعة كافة، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقعًا تخزينيًا “صوامع، وهناجر، وشون” تم تجهيزها لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، طبقًا للمواصفات ووفقًا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجهًا الأجهزة المعنية بتقديم أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردى القمح.

كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون، إذ لا يتم السماح لجميع المواقع بالوصول إلى نسبة 70% من إجمالى السعة ويتم نقلها إلى الصوامع بطنطا مباشرة.