محافظ الغربية يعلن بدء إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مساء اليوم، الوزير الأسبق الدكتور حسام المغازى استشارى الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس عبد الرحمن أبو زيد، العقيد عبد الحميد سيد، العقيد أحمد الجمل، المهندس محمد علاء.

وناقش رحمى والمغازى الجدول الزمنى لإنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد والذى يتكون من دور أرضى وخمسة أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوتوالصابون بنطاق حى أول المحلة، والمصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبى محلى، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وعقب اللقاء قامت الشركة بمعاينة الأرض واستلام الموقع تمهيدا للبدء فى الأعمال والتى ستستغرق عامين من تاريخ البدء، وذلك بحضور اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة والمحاسب أحمد المغاورى رئيس حى أول المحلة.