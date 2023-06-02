بدء مرحلة تطوير مستشفى الحسينية المركزي ضمن "حياة كريمة"

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية استهدفت مستشفى الحسينية المركزي، والمركز الطبي بالحسينية، يرافقه لجنة تضم مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالحسينية.

جاء ذلك لمعاينة جميع الأماكن والأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفى والمركز الطبي، لاختيار الأماكن البديلة لنقل وتقديم الخدمة الطبية بها، أثناء تنفيذ المشروع الجديد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفى.

تفقَّد مسعود الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من سرعة الاستجابة في تعامل الفرق الطبية مع حالات الاستقبال والطوارئ، وإجراء الفحوصات الطبية كافة للحالات، وتحويلهم للأقسام الداخلية لاستكمال العلاج أو خروجهم تحسن وفقًا للتشخيص الطبي لكل حالة.

تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة، ومن توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته ببنك الدم التجميعي، موجهًّا بزيادة عدد أجهزة التكييف بقسم الكلي الصناعي، كما تفقًّد أيضًا مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، ومن الكميات المحددة وفقًا للاشتراطات المتعاقد عليها.

كما تابع أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وتم التوجيه بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة والبالغ عددها 12 جهازًا من إجمالى 393 جهازًا بالمستشفى.

عاين وكيل الوزارة، الأقسام المختلفة بالمركز الطبي، وتأكد من تقديم خدمات الرعاية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، بصورة جيدة، ومتابعة إجراءات تسجيل المواليد والوفيات، وتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19، وتم التأكد من حفظ الطعوم جيَّدا ووفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها.