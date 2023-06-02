سقوط شاب من علو بالهرم ..سقط شاب من علو مما أدى لوفاته في الحال، وشهدت منطقة الهرم بالجيزة، اليوم الجمعة، سقوط شاب من علو مما أدى لوفاته في الحال.

تفاصيل سقوط شاب بالهرم

وانتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تحفظ النيابة العامة، فيما قام رجال الأمن بتحرير محضر بالواقعة، وجار سؤال شهود العيان حول الحادث.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة الهرم إخطارا من غرفة النجدة بوفاة شاب سقط من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب عمره 27 عاما.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، واستكمال التحريات حول الواقعة.

موظفة جهاز 15 مايو

وفي وقت سابق ، لقيت موظفة حتفها، من المصابين في حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وقد اندلع حريق هائل، داخل مبنى خدمي مكون من 5 طوابق بمدينة 15 مايو.

و تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكون من 7 طوابق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وقد تم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة 23 شخصا خلال الحريق ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.