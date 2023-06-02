لوحة إعلانات كوبري أكتوبر.. مهندس ينتقد منظومة الإعلان (حديد خردة)

تعرضت المحافظات المصرية أمس الخميس، لعاصفة ترابية شديدة وسرعة الرياح كانت عالية ووصلت سرعتها لـ30 عقدة أي بمعدل 50 كيلو متر في الساعة، وتسببت في سقوط عدد من اللوحات الإعلانية، وكان المشهد الاكثر انتشارًا هو مشهد سقوط لوحة إعلانات كوبري أكتوبر، وتسبب في تعطل الحركة المرورية، وإصابة عدد من المواطنين.

سقوط لوحة إعلانات كوبري أكتوبر

وعقب أستاذ جامعى، على أسباب سقوط لوحة اعلانات كوبري أكتوبر، مشددًا على أنه من الممكن ان تكون أثرت العاصفة الترابية التي تعرضت لها عدد من المحافظات أمس لحدوث شروخ وكلال معادن في لوحات وليست لوحة كوبري أكتوبر فقط، منوهًا بان هذه اللوحات الاعلانية من الممكن أن تكون قنابل موقوتة في سبيلها للانهيار بنفس الطريقة التس سقطت بها لوحة كوبري أكتوبر.

لوحة إعلانات كوبري أكتوبر

وانتقد طرق صناعة اللوحات الإعلانية، كاتبًا: "مش يمكن الحديد المستخدم فى هذه الصناعة بيجي من مصانع خردة تحت السلم.. مش يمكن يكون مصدي او مشرخ بفعل الزمن".

لوحة إعلانات كوبري أكتوبر

وأوضح أنه ولابد أن يصدر قرار فورى بانتداب اكثر من شركة اختبار مشهود لها بالكفاءة، وذلك لاجراء اختبارات الفحص بواسطة الـ MPI او اي وسيلة اخري لكل اللوحات الموجودة على الكباري و الطرق، مؤكدًا أن نفس المنظومة التي عملت على لوحة إعلانات كوبري أكتوبر هي التي تتعامل مع باقي اللوحات الأخرى.

وطالب بعدم تجديد ترخيص اللوحات الاعلانات الا بعد تقديم شهادة صلاحية من شركة متخصصة فى اجراء "NDT"، ويتم تجديد الترخيص كل عامين، مشددًا على أنه يمنع منعا باتا الاكتفاء بالفحص الظاهري بالعين لتجديد التراخيص، كما طالب ايضًا بـ"اعادة النظر فى منظومة لوحات الدعاية والاعلان".

لوحة إعلانات كوبري أكتوبر

وتشهد مناطق متفرقة عدة من القاهرة الكبرى عاصفة ترابية أثرت في أغلب الأنحاء بالقاهرة والجيزة والقليوبية وأدت إلى إثارة الرمال والأتربة وتسببت فى انخفاض الرؤية الأفقية.

وكانت الأرصاد الجوية حذرت منذ ساعات من أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع غطاء سحابى يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأكدت الأرصاد الجوية على أن الأجواء شديدة الحرارة والرمال المثارة هما سمة حالة الطقس اليوم على أغلب الأنحاء، حيث وصلت الرؤية الأفقية على القاهرة إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.