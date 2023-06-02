الحصول على موافقة بعمل مشروع خاص للمسلمات المهاجرات بنيويورك لأول مرة

يعتبر متحف “MoMaPs 1” اقدم متحف فنون فى “كوين استوريا” بل فى نيويورك كلها، ويقوم المتحف كل عام بعمل مشروع فنى خاص بجالية معينة على انجازاتهم فى المجتمع، وذلك فى حجرة العرض الخاصة به، ولكن للاسف على مدار السنوات الطويلة الماضية لم يعرض أي مشروع او عرض خاص بالعرب او المسلمين .

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وقد استطاعت منظمة “ملكة” وهى منظمة خاصة بتمكين المراة وخاصة العربية والمسلمة، حيث تمكنت “رنا” مؤسسة المنظمة ومديرتها الحصول على موافقة بعمل مشروع خاص بالمسلمات المهاجرات منذ عشرات السنوات وبعد ورش عمل وتحضيرات بين المنظمة والمتحف استمرت شهور تم اختيار ١٢ امرة من ٣ اجيال مختلف تمثل مشوار كفاح المهجرات من العرب المسلمين فىً كوين نيويورك .



ويعرض المعرض قصصهم ومشوارهم وما حدث من تغيير فى المجتمع حولهم منذ هجرتهم من اكثر من ٣٠ سنة الى اللان والعادات والتقاليد التى ما زالوا يحرصون عليها والمكتنبات القديمة التى تمثل ثقافتهم ودينهم واللحظات الصعبة التى مروا بها واللحظات المؤثرة فى حياتهم وذلك من خلال صور وفيديوهات ولقاءات وبعض الرسومات والاعمال الفنية التى رسمت على جدار حجرة العرض.

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وسيتم افتتاح المعرض للعامة فى حفل كبير يحضره فنانون وسياسيون واعلام لتغطية الحدث الاول من نوعه يوم 3 يونيو 3023.

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