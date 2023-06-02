السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع أمريكا (فيديو)

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، قرنة الرئيس الأمريكي جيل بايدن بقصر الاتحادية.

وأكد السيسي اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية، مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبلها استقبلت السيدة انتصار السيسي، بمطار القاهرة الدولي، قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن في مستهل زيارتها لمصر التي تمتد على مدار يومين.

ورحبت السيدة انتصار السيسي بزيارة جيل بايدن، مؤكدة أنها ضيفة عزيزة على مصر.

انتصار السيسي ترحب بزيارة جيل بايدن

كتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

جيل بايدن توجه الشكر لانتصار السيسي عقب وصولها مصر

كتبت جيل بايدن عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فور وصولها القاهرة موجهة الشكر لقرينة الرئيس: "شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا".

أهداف زيارة جيل بايدن لمصر

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان صحفي أمس الخميس، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.

يذكر أن وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية كشفت أن السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، ستروج لتعزيز تمكين النساء والشباب أثناء رحلتها القادمة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث ستزور الأردن لحضور الزفاف الملكى للأمير حسين بن عبدالله في الأول من يونيو، وستزور مصر والمغرب والبرتغال.

وأوضحت وكالة «أسوشيتد برس»، أن هذه أول زيارة لجيل بايدن للشرق الأوسط بصفتها السيدة الأولى، حيث سافرت إلى ناميبيا وكينيا في فبراير.