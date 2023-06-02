انتهاء تفشي فيروس ماربورغ المُميت في دولة أفريقية

أعلنت دولة تنزانيا “الواقعة في شرق أفريقيا”، انتهاء تفشي فيروس ماربورغ المُميت، وسُجّلت تسع حالات ثمانٍ منها مُؤكدة وواحدة مُحتملة، وست حالات وفاة من جراء تفشي “الحُمى النزفية” التي أُعلن عنها أول مرة أواخر مارس، وفقًا لبيان منظمة الصحة العالمية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة “فرانس برس”، مساء اليوم الجمعة، كان ذلك أول تفشٍّ من نوعه في تنزانيا، الدولة الواقعة شرقي أفريقيا والبالغ عدد سكانها نحو 62 مليون نسمة.

وثبت شفاء آخر حالة مُؤكدة بماربوغ في تنزانيا في 19 أبريل، ما أطلق العد العكسي الإلزامي البالغ 42 يومًا قبل الإعلان عن انتهاء تفشي الفيروس، بحسب المنظمة.

وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان من طريق خفافيش الفاكهة، ويتفشى بين البشر عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمُصابين أو بالأسطح والمواد.

فيروس ماربورغ

وفيروس ماربورغ من سلالة الفيروسات التي تشمل أيضًا إيبولا الذي ضرب إفريقيا مرات عدة، ولا توجد لقاحات له أو علاجات مُضادة للمُصابين تمت الموافقة عليها.

الصحة العالمية تُعلن مُعدل الوفيات بماربورغ:

ويصل مُعدل الوفيات بماربورغ إلى 88 في المئة من الإصابات، وفق منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة التنزانية يوم الثلاثاء أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وثلاثة آخرين يتلقون العلاج من مرض ماربورغ الشبيه بالإيبولا.

وأوضحت وزيرة الصحة أومي مواليمو أن الحالات تم تحديدها في منطقة كاغيرا الغربية وأن الحكومة تمكنت من السيطرة على انتشار المرض إلى مناطق أخرى.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن فيروس ماربورغ، مثل فيروس إيبولا، يُنشأ في الخفافيش وينتشر بين البشر عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المُصابين أو الأسطح، مثل ملاءات الأسرة المُلوثة، وبدون علاج، يُمكن أن يكون ماربورغ قاتلاً لما يصل إلى 88٪ من المُصابين.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل حالات تفشي وحالات إصابة فردية بمرض ماربورغ في الماضي في أنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وغانا، جيث وضعت السلطات الصحية في كل من كينيا وأوغندا في حالة تأهب قصوى بسبب الحالات الأخيرة في تنزانيا.

وأشاد ممثل منظمة الصحة العالمية زابولون يوتي، الذي تحدث خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة التنزانية، بالحكومة لما وصفه باستجابتها السريعة وشفافيتها.