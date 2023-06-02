تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.. دورة تدريبية بصحة البحر الأحمر

عقدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، دورة تدريبية بعنوان "تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية"، بهدف تزويد الفرق الطبية وغير الطبية بمعلومات عن تقييم المخاطر والتعامل معها، والتواصل من أجل المخاطر لما له من اهميه كبرى في الاستعداد والتأني والاستجابة لأي حدث صحي قد يؤثر على الصحة العامة، وللارتقاء بالمنظومة الصحية.

جاء ذلك بحضور فريق وزاري من الإدارة العامة للوبائيات والترصد برئاسة الدكتورة شيرين الغزالي مدير وحدة التواصل من اجل المخاطر، وبمشاركة بعض مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

وعلى هامش تلك الدورة تم عقد العديد من الندوات التوعوية تحت اشراف دكتورة رانيا صفوت مدير إدارة الإعلام و الثقافة الصحية بالمديرية، بعدد من المنشآت الصحية "وحدة صحة الأسرة بالأحياء - وحدة الميناء الصحية - رعاية الامومة و الطفولة"، عن بعض الأمراض التي تشكل خطرا على حياة الإنسان، وعوامل الخطورة لكل منها وكيفية الوقاية منها.

وعقد الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر اجتماعاً مع مديري بعض الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الصحة لوضع خطة تأمين المخازن بمستشفيات والوحدات التابعة لمديرية الشئون الصحيه بالبحر الأحمر.

وتم مناقشة الخطط لتأمين المخازن وأكد علي تشكيل لجان من مختلف الفئات لمراجعة المخازن والتأكد من توافر جميع الادويه والمستلزمات الطبية

كما شدد خلال الاجتماع علي تواجد طفايات الحريق وتوافرها بالعدد الكافي الي جانب التأكد من عمل كاميرات المراقبة وتواجد الامن طوال ٢٤ ساعه مع الحرص علي متابعه اعمال الصيانه الدوريه لاجهزه الاطفاء

وفي نهاية الاجتماع اكد علي اتباع إجراءات السلامة لتأمين المخازن حرصاً على امان الافراد والعاملين

الدورة