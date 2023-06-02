رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا يستقبل أحد قادة القوات البحرية.. صور

بعد تسلم القوات البحرية المصرية الفرقاطة القهار طراز MEko_A200..

استقبل علاء ثابت، رئيس الجالية وبيت العائلة المصرية بألمانيا، اللواء أركان حرب ياسر الشريف من أعضاء الوفد الرسمى للقوات البحرية المصرية.

وقال “ثابت” في تصريحات خاصة للوفد، “الحمد لله استلمت القوات البحرية المصرية الفرقاطة القهار طراز MEko_A200 فى احتفالية مع القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الالماتية ورفع علم مصرنا الغالية”.

وتابع: “حضر الاحتفالية القائد الاعلى للقوات البحرية والسفير المصرى فى المانيا خالد جلال واللواء اركان حرب ياسر الشريف قائد الاسطول البحرية المصرية والعميد علاء الملحق العسكرى فى المانيا، مضيفًا: ” الف مبروك يا مصر والف مبروك لشعب مصر العظيم وتحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وتسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الثانية طراز (MEKO-A200) التي تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية.

وتمتاز الفرقاطة القهار متعددة المهام الجديدة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، ما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصـري.

وجدير بالذكر، أن القوات البحرية المصرية تمتلك عنصرا بشريا يتميز بالاحترافية في تنفيذ المهام؛ ما أهله إلى استيعاب القدرة القتالية ومنظومة العمل الفنية للفرقاطة الجديدة في زمن قياسي، ووفقا للبرامج المخططة مع الجانب الألماني.

وكان قد قرر أعضاء بيت العائلة المصرية في برلين، تجديد الثقة في انتخاب علاء ثابت، رئيسا للجالية المصرية في برلين.

يذكر أن جمعية بيت العائلة المصرية ببرلين هي جمعية مسجلة في ألمانيا وتعتبر جمعية مفتوحة لجميع المصريين في ألمانيا وتقدم العديد من الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

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