قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 6 مناطق بمحافظة القاهرة لمدة 8 ساعات مساء اليوم الجمعة، 2 يونيو 2023، بناءً على طلب الهيئة الهندسية لتعديل مسار خط مياه 1000 مم بمدينة الخصوص.

قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه من الساعة الـ 10:00 مساء اليوم وحتي الـ 6:00 صباح السبت 3 يونيو 2023، عن 6 مناطق هي ( شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج– المرج الجديدة ومتفرعاتها – المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها).

إجراءات في المناطق المتضررة



وناشدت الشركة، المواطنين في أماكن قطع المياه بضرورة اتخاذ ما يلزم لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع الخدمة، لافته إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 أو من خلال خدمة واتساب على رقم 01206665125.