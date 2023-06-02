إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بأبشواي في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس المركز، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات.

وشملت الحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة ابشواي وقرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية وقوات الأمن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتنفيذ الإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، مع المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها بشكل فوري.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي نفذت عدة حملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة عدد 18 حالة تعد وبناء مخالف علي الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني وفك 2 شدة خشبية على مساحة 1719 متر، بمركز ومدينة ابشواي وقرى المركز

وأوضح "مسعود" أن المخالفات عبارة عن إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن أسوار من البوص وجذوع النخيل وبداخلها حجرات من البلوك على مساحة 350 متر، وسور من الطوب الأبيض بطول 10 أمتار وأعمدة من الطوب وبداخلها سور بإرتفاع مترين على مساحة 50 متر، وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية عبارة عن شدة خشبية وأعمدة خرسانية، بزمام ابوجنشو، بالإضافة إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن أطواف بالطمي وكسر الطوب الأحمر بداخلها غرف على مساحة 87 متر، وإزالة استكمال لحالة تصالح على مساحة 90 متر بزمام قرية سنرو، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة حالة تعدي بالبناء خارج الحيز العمراني عبارة عن منزل بالطوب الأبيض، على مساحة 175متر بزمام جمعية سنهور للإصلاح الزراعي.

وأضاف رئيس مركز ومدينة ابشواى أن الحملات تمكنت من إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن بناء أساس على مساحة 60 متر واستكمال 3 منازل متصالح عليهم بقرية أبوكساه واستكمال مباني ثلاث غرف على مساحة 175متر، وإزالة استكمال سور من الطوب الأبيض بمنزل متصالح عليه، وإزالة استكمال أسوار بالطوب الأبيض على مساحة 20 متر تابع لجمعية الإصلاح بقرية الجيلاني بأبوكساه وإزالة سور على مساحة 15متر تابع لجمعية الإئتمان الزراعي بابوكساه، بالإضافة إلى فك شدة خشبية والتعدي بصب حوائط على مساحة 120متر بأبوجنشو وفك شدة خشبية أخري لبناء بدون ترخيص علي مساحة 70متر بقرية سنرو.

إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية

وقامت الحملات بتنفيذ إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئولي الجمعيات الزراعية، وذلك بحضور المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز،والمهندس هيلان شعبان مدير الإدارة الزراعية بأبشواي، والمحاسب خليفة روبي مساعد رئيس المركز للمتابعة الميدانية

والمهندس خالد الجاحد المشرف العام علي الإشغالات، والمهندس احمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.

وأشار رئيس المركز إلى أن غرفة العمليات ووحدة التدخل السريع مستمرة للتصدي لاي تعديات خلال أيام الإجازات العطلات الرسمية وإزالتها في المهد.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية